Арсенал и Кристъл Палас може да осъществят още една сделка, която да улесни трансфера на Марк Геи

След като светкавично договориха трансфера на Еберечи Езе от "Селхъртс Парк" на "Емиратс", Кристъл Палас и Арсенал може да се споразумеят за още една сделка. Според "Индипендънт" в следващите дни бранителят Якуб Кивиор може да поеме в обратната посока. Този трансфер ще е отделен от сделката за Езе, но всъщност обещанието за подобна възможност е улеснило бързата договорка между двата клуба за английския национал, когото "артилеристите" ще измъкнат под носа на Тотнъм.

Ако Кивиор премине в Кристъл Палас, това пък би улеснило изходящия трансфер на Марк Геи, който е близо до Ливърпул.

Интерес към поляка проявява и Порто, който иска да го привлече под наем с опция за задължително закупуване през следващото лято срещу 25 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Imago