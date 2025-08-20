Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. РБ Лайпциг опитва да изпревари Байерн за Нкунку

РБ Лайпциг опитва да изпревари Байерн за Нкунку

  • 20 авг 2025 | 11:24
  • 171
  • 0
РБ Лайпциг опитва да изпревари Байерн за Нкунку

От РБ Лайпциг са започнали разговори с колегите си от Челси за възможността да си върнат Кристофър Нкунку, съобщава “Скай Германия”. Френското острие премина на “Стамфорд Бридж” именно от “Ред Бул Арена” срещу 60 милиона евро, но така и не успя да се наложи в състава на “сините”, за което спомогнаха и поредицата от контузии. Сега “биковете” проучват при какви условия биха могли да си върнат футболиста, като най-вероятно ще искат да го привлекат под наем с опция за откупуването му.

Байерн и Челси все още не могат да се разберат за Нкунку
Байерн и Челси все още не могат да се разберат за Нкунку

Германците ще се опитат да се възползват от разговорите между двата тима за Чави Симонс в обратната посока, за да облекчат условията, при които Нкунку би могъл да се озове обратно в Лайпциг. Според английската преса от Челси оценяват французина на около 43 милиона паунда, но са склонни да го пуснат под наем при добра оферта. От Байерн (Мюнхен) също искат да се подсилят с юношата на ПСЖ, но първата им оферта бе отхвърлена.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 6766
  • 0
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 18401
  • 15
Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

  • 20 авг 2025 | 07:16
  • 6283
  • 0
Аморим иска звезда на Реал Мадрид

Аморим иска звезда на Реал Мадрид

  • 20 авг 2025 | 07:01
  • 6194
  • 1
Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

  • 20 авг 2025 | 06:29
  • 3741
  • 0
Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

  • 20 авг 2025 | 05:55
  • 4474
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 6096
  • 14
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 2247
  • 3
Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 11:21
  • 968
  • 5
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 8586
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 18401
  • 15
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 6766
  • 0