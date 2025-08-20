РБ Лайпциг опитва да изпревари Байерн за Нкунку

От РБ Лайпциг са започнали разговори с колегите си от Челси за възможността да си върнат Кристофър Нкунку, съобщава “Скай Германия”. Френското острие премина на “Стамфорд Бридж” именно от “Ред Бул Арена” срещу 60 милиона евро, но така и не успя да се наложи в състава на “сините”, за което спомогнаха и поредицата от контузии. Сега “биковете” проучват при какви условия биха могли да си върнат футболиста, като най-вероятно ще искат да го привлекат под наем с опция за откупуването му.

Байерн и Челси все още не могат да се разберат за Нкунку

Германците ще се опитат да се възползват от разговорите между двата тима за Чави Симонс в обратната посока, за да облекчат условията, при които Нкунку би могъл да се озове обратно в Лайпциг. Според английската преса от Челси оценяват французина на около 43 милиона паунда, но са склонни да го пуснат под наем при добра оферта. От Байерн (Мюнхен) също искат да се подсилят с юношата на ПСЖ, но първата им оферта бе отхвърлена.

Снимки: Gettyimages