Ван Дайк: Чувствам се отговорен за всички в Ливърпул

Ливърпул е едно голямо семейство и капитанът винаги е отговорен за всички, заяви Вирджил ван Дайк, който на 1 септември ще отбележи десетата си годишнина от пристигането в английското първенство. През 2015 година той заигра за Саутхамптън като обещаващ младеж, а във вторник за пореден път влезе в идеалния отбор на Висшата лига.

Ван Дайк пристигна във Висшата лига с трансфер от Селтик в Саутхамптън на стойност 15,70 милиона евро. Още в първата си година той се превърна в твърд титуляр за "светците", за които общо записа 80 мача и отбеляза седем попадения.

"В първия ми сезон там счупихме много рекорди под ръководството на Роналд Куман. Той ми даде възможността да играя във Висшата лига и ще му бъда вечно благодарен за това. Този сезон наистина беше уникален", заяви Ван Дайк пред клубния уебсайт на Ливърпул, цитиран от БТА.

"Помня и дебюта ми - гостуване срещу Уест Бромич. Помня излизането от тунела, помня химна на Премиър лийг, помня и че не допуснахме гол. Никога няма да забравя този специален ден. След мача се чувствах като малко дете. Едно време гледах английски футбол по телевизията, а в този ден бях част от Висшата лига. Първите ми две години в Саутхамптън бяха великолепни".

Ван Дайк премина в Ливърпул през 2018 с трансфер на стойност 85 милиона евро, който за това време бе рекорден за клуба. Ван Дайк се превърна в легенда на клуба със своите 321 мача и 28 гола. Не на последно място - той спечели две титли на Англия и една от Шампионската лига, което на "Анфилд" автоматично ти носи легендарен статут.

"Аз съм първият капитан от Нидерландия с титла, взехме Шампионската лига и други турнири. Радвам се, че хората говорят за мен с добро, тъй като това е нещо, което се стремя да постигам", продължава защитникът.

Ван Дайк пристигна в Ливърпул в турбулентни времена, тъй като отборът трудно достигаше до четворката на Висшата лига и през 2016 дори завърши осми - на 21 точки зад Лестър Сити. Легендата Стивън Джерард тъкмо бе напуснал след 710 мача за Ливърпул и в тези години съдбата на клуба зависеше от това, което той е предал на останалите ветерани.

Запитан кои са футболистите, от които е научил най-много в началото, Ван Дайк каза: "Хендерсън и Джеймс Милнър. Станах трети капитан след шест месеца в клуба и това бе огромна чест за мен. Научих много, но аз винаги съм бил такъв човек - слушам, наблюдавам, събирам информация и никога не забравям нищо. Това е изключително важно, ако искаш да разбереш какво е да играеш за Ливърпул и да представяш този клуб не само във Великобритания, а по света. Ключово е. Пазим го в нас и го препредаваме. На следващия и на следващия", каза още Ван Дайк.

"Още след първата ми година вече знаех какво е да си футболист на Ливърпул. Важно е да го показваме, защото хората го виждат. Разбирам хората, които казват, че сега аз съм това, което беше Джордан Хендерсън навремето. За хора като мен и него това е нещо естествено. Като капитан мислиш за много повече неща от тези, които хората виждат. Аз се радвам да го правя.

"В Ливърпул сме като семейство. Чувствам се отговорен за всички. Тежи ми, когато някой в клуба е в труден период или е критикуван повече от заслуженото. Даваме всичко от себе си и никой не иска да играе слабо, но и ние сме хора. Когато аз съм в затруднение, момчета като Робо (Анди Робъртсън), Мо (Мохамед Салах), Али (Алисон Бекер) и Джо (Гомес) могат да ме вдигнат. Те също вършат тази работа. Ние сме отбор преди всичко".

През миналата година Ливърпул вдигна 20-ата си титла на Англия, макар мнозина да не очакваха такова нещо, след като Юрген Клоп, който беше изградил шампионски отбор, реши да напусне. Именно германецът привлече и Ван Дайк.

"През миналата година имаше доста промени около нас, но спечелихме титлата. Смяната на треньор винаги е важна. Когато говорим за Юрген Клоп, това важи не само за футболистите, а и за целия клуб, за целия град дори. Той имаше огромно влияние и промяната повлия на всички. Сега обаче не говорим за провал, а за това как спечелихме титлата", заяви Ван Дайк.

"Колко успешни ще бъдем тази година, това важи в голяма степен и от представянето на новите футболисти. Погрижихме се те да знаят това. Те са част от шампиона на Англия и трябва да покажат ниво за шампиона на Англия. Не зависи само от тях самите обаче, а и от нас като отбор. Работа на всички останали е да създадем подходяща среда за тях”, завърши нидерландецът.