Арда с официална тренировка преди сблъсъка с Ракув

Арда проведе официалната си тренировка преди сблъсъка с Ракув в Честнохова в четвъртък. Срещата е от плейофния кръг на Лигата на конференциите и кърджалийци ще се надяват да си тръгнат с позитивен резултат от Полша, който да им даде предимство за реванша след седмица.

Българският отбор излезе на градския стадион, за да се запознае с обстановката и да проведе последното си занимание. Мачът утре е с начален час 22:00 и именно по това време се провежда и тренировката, както е според правилата на УЕФА.