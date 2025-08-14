Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лига на конференциите - квалификации
  3. Ракув обърна десет от Макаби и ще играе с Арда

Ракув обърна десет от Макаби и ще играе с Арда

  • 14 авг 2025 | 23:18
  • 1881
  • 1
Ракув обърна десет от Макаби и ще играе с Арда

Отборът на Ракув е следващият европейски съперник на Арда (Кърджали). Поляците стигнаха до успех с 2:0 срещу тима на Макаби (Хайфа) в срещата реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Израелците спечелиха първия мач с 1:0, но отпадат от надпреварата с общ резултат 1:2.

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Мачът се игра на стадион “Надьердеи” в унгарския град Дебрецен заради продължаващата агресия на терористичната групировка “Хамас” в Израел. Поляците поведоха с гола на Петер Барат в добавеното време на първата част, а малко след почивката останаха с човек повече заради втория жълт картон на Лисав Ейсат. Победният гол за тима от Източна Европа отбеляза Ламин Диаби-Фадига в 76-ата минута на срещата.

Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол
Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

Мачовете между Арда и Ракув предстоят на 21-ви и 28-и август. Кърджалийци стигнаха до решителните битки за влизане в основната схема на третия по сила турнир, организиран от УЕФА, след като отстраниха Кауно Жалгирис с общ резултат 3:0 (1:0, 2:0)

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1802
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 3355
  • 0
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1675
  • 0
Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 14514
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 6372
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145669
  • 605
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70997
  • 79
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 38870
  • 42
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 13538
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 12342
  • 22
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4330
  • 1