Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Александър Тунчев: Нормално е в отбора да има самочувствие

Александър Тунчев: Нормално е в отбора да има самочувствие

  • 20 авг 2025 | 21:36
  • 473
  • 0
Александър Тунчев: Нормално е в отбора да има самочувствие

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев се срещна с представителите на медиите преди утрешната срещата на тима с полския Ракув.

"Това, че Ракув не е голямо име, не означава, че не са фаворити. Щом се борят за титлата и са ставали шампиони, това означава, че са сериозен отбор. Очаква ни труден мач. Надявам се, че с тези две срещи след Кауно настроението е приповдигнато. Нормално е да има самочувствие. Виячки е здрав, в групата е. Хубаво е, че е на линия и имаме още една опция. Ще видите утре дали ще започне мача. Когато играх в Полша, не бях чувал нищо за Ракув. Ракув е агресивен отбор, но не мисля, че ще играят по начина, по който играят Кауно Жалгирис. Очаквам здрав мач".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Пловдив) елиминира Атлетик (Куклен) за купата на България

Спартак (Пловдив) елиминира Атлетик (Куклен) за купата на България

  • 20 авг 2025 | 19:50
  • 633
  • 0
Треньорът на АЗ Алкмаар: Ние сме готови за следващата стъпка

Треньорът на АЗ Алкмаар: Ние сме готови за следващата стъпка

  • 20 авг 2025 | 19:29
  • 2737
  • 0
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 7708
  • 16
Проблем с терена на “Васил Левски” преди официалната тренировка на АЗ Алкмаар

Проблем с терена на “Васил Левски” преди официалната тренировка на АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 18:57
  • 10746
  • 14
Въпросителна в Партизан

Въпросителна в Партизан

  • 20 авг 2025 | 17:40
  • 888
  • 0
Ювентус (Малчика) привлече атакуващ играч, търси млади футболисти

Ювентус (Малчика) привлече атакуващ играч, търси млади футболисти

  • 20 авг 2025 | 17:31
  • 1015
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 7708
  • 16
Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 11058
  • 13
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 25872
  • 77
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 31054
  • 33
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 3420
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 7358
  • 1