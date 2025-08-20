Александър Тунчев: Нормално е в отбора да има самочувствие

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев се срещна с представителите на медиите преди утрешната срещата на тима с полския Ракув.

"Това, че Ракув не е голямо име, не означава, че не са фаворити. Щом се борят за титлата и са ставали шампиони, това означава, че са сериозен отбор. Очаква ни труден мач. Надявам се, че с тези две срещи след Кауно настроението е приповдигнато. Нормално е да има самочувствие. Виячки е здрав, в групата е. Хубаво е, че е на линия и имаме още една опция. Ще видите утре дали ще започне мача. Когато играх в Полша, не бях чувал нищо за Ракув. Ракув е агресивен отбор, но не мисля, че ще играят по начина, по който играят Кауно Жалгирис. Очаквам здрав мач".