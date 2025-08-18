Ракув се завърна към победите в Полша преди първия мач с Арда

Отборът на Ракув загря за първата плейофна битка с тима на Арда (Кърджали), побеждавайки Термалица с 3:2 в срещата от 5-ия кръг на полската Екстракласа. Головете за победата отбелязаха Михаел Амеяу (14’), Марко Булаг (67’) и Леонардо Роча (74’), докато за съперника се разписаха Хесус Хименес (31’) и Игор Стшалек (81’).

Drugie ligowe zwycięstwo w sezonie! 🔥



Medaliki, dziękujemy za walkę! 👏#BBTRCZ pic.twitter.com/smNjat2A7T — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 17, 2025

Това бе втора победа за играчите от Ченстохова от началото на сезона, като те имат и мач по-малко. Успехът прекрати и серия от две поредни поражения в местния шампионат. Благодарение на трите точки те се доближиха на 7 точки от първото място и на 3 пункта от зона “Европа”.

Арда от своя страна реши да почива и изтегли мача си срещу ЦСКА от efbet Лига, който трябваше да се състои този уикенд. Първият плейоф е в Ченстохова на 21-ви август (четвъртък) от 22:00 часа българско време, а реваншът в Кърджали е точно седмица по-късно — на 28-и август (четвъртък) от 21:00 часа.

🗣️ "KTO WYGRAŁ MECZ?!"



Medaliki, na dobranoc zobaczcie, jak świętowaliśmy dzisiejsze zwycięstwo! 🔥#BBTRCZ pic.twitter.com/fF0HKsw2zV — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 17, 2025