Изпратиха познат словак за главен съдия на Ракув - Арда

  • 15 авг 2025 | 14:38
Словашкият съдия Михал Оченаш ще ръководи първия мач между полския вицешамрион Ракув и Арда в плейофите на Лигата на конференциите. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Адам Йекел и Тобиаш Почак, а четвъртият рефер също е от Словакия - Филип Глова. За ВАР ще отговарят австрийците Мануел Шуетенгрубер и Александър Харкам.

34-годишният съдия от Жилина Оченаш често получава наряди за мачове на български отбори в Европа. През миналата година той бе главен рефер на двубоя между Будучност (Подгорица) и ЦСКА 1948, завършил 1:1 след продължения, което класира български тим напред.

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Реваншът в България между е поверен на хърватина Игор Паяч с асистенти Боян Зобеница и Иван Михал. Четвърти рефер е Зденко Ловрчим от Хърватия, а двойката, отговорна за системата за видео повторения в помощ на съдиите, също е от тази страна - Иван Бебек и Марио Зебец.

