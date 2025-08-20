Популярни
Вижте стадиона на Ракув, на който Арда ще гостува в четвъртък

  • 20 авг 2025 | 21:14
Стадионът на „Ракув“ Ченстохова, известен като Miejski Stadion Piłkarski Raków или zondacrypto Arena, е съоръжението, което ще приеме утрешния двубой между тимовете на Ракув и Арда (Кърджали).

Първият мач от плеойфа за влизане в групите на Лига на конференциите ще се проведе на стадиона с 5500 седящи места, който е и най-малкият от всички в полската Екстракласа. През последните години стадионът е модернизиран, за да отговаря на изискванията на съвременния футбол, като предлага основни удобства за зрителите и играчите. Въпреки това, през годините се обсъждат планове за изграждане на нов стадион, които така и не са реализирани.

Зад основния терен има други два, единият от които с изкуствена настилка. Естественият помощен терен е в перфектно състояние.

