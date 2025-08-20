Треньорът на Ракув: Разбираме отлично важността на този мач

В лагера на Ракув са решени да продължат силното си представяне в европейските клубни турнири. В четвъртък поляците ще се изправят срещу Арда (Кърджали) в първи мач от плейофите за влизане в Лигата на конференциите.

Тимът отстрани Жилина и Макаби (Хайфа) в предходните два кръга, а сега ще се изправи срещу българския клуб, който играе в Европа за втори път в своята история.

"Разбираме отлично важността на този мач. Това е плейоф за Лигата на конференциите. Разчитаме много на нашите фенове да напълнят стадиона и да ни поведат към победата. Това е целта - да спечелим предимство, за да можем да играем още по-силно и на чужд терен. Отборът е готов и вярвам в успеха", коментира треньорътна Ракув Марек Папшун.

"Арда е много опитен отбор с футболисти, които са показали потенциала си. Тези играчи притежават високи индивидуални и технически умения, а в отбора им има добра атмосфера. Изцяло фокусирани са върху футбола. Това означава, че ние трябва да играем само за победа в този мач. Двете равенства на Арда срещу Лудогорец миналия сезон означават, че трябва да приемем този противник много сериозно", каза още Папшун.

"Тази година имаме най-силния и най-широк състав в историята на Ракув. Всички са страхотни играчи и съотборници в съблекалнята. Има много ожесточена конкуренция за всеки пост в състава. Всяка една тренировка ни струва 100 процента усилия. Подготвени сме за всеки един сценарий. Знаем за какво играем, след като натрупахме опит", добави защитникът Фран Тудор.

