Арда няма да играе в Кърджали, ако влезе в Лига на конференциите

Арда води преговори с Ботев (Пловдив) да домакинства на стадион "Христо Ботев", твърди "Тема Спорт". Това ще се случи, ако кърджалийци се класират за същинската фаза на Лигата на конференциите.

Тимът ще посрещне полския Ракув на "Арена Арда" в Кърджали в плейофа реванш, но съоръжението не разполага с нужния лиценз за основния етап на надпреварата. Затова и от администрацията на "небесносините" вече са направили постъпления за използването на "Колежа".