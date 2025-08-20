Арда картотекира бразилец за мачовете с Ракув

Арда ще разчита на нов нападател в предстоящия плейоф в Лигата на конференциите срещу Ракув. Бразилецът Патрик Луан бе картотекиран в УЕФА за срещите с полския тим. Първият мач е утре от 22:00 часа на стадион "РКС Ракув".

26-годишният атакуващ футболист пристигна в Кърджали през пролетта като свободен агент, след като преди това бе скъсал договора си с Крумовград, но все още няма официален мач за "небесносините". Първоначално документите му се забавиха, а след това южноамериканецът страдаше и от контузия. Той вече е напълно здрав и заема мястото на Пламен Крачунов в групата за плейофите в третия по сила европейски клубен турнир. Централният защитник все още лекува травма и не е ясно кога ще се завърне в игра.

Арда няма да играе в Кърджали, ако влезе в Лига на конференциите

По този начин треньорът Александър Тунчев ще разполага с чисто нов нападател за мачовете с поляците. Наставникът разчиташе на един типичен таран в лицето на Георги Николов. Луан дава и още опции в атаката, като може да действа на крилото и в ролята на плеймейкър.