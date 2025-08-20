Популярни
  Тунчев: Правим нещо невероятно и имаме прекрасен шанс да влезем в групите на ЛК

  20 авг 2025
Наставникът на Арда Александър Тунчев говори пред медиите на летището преди заминаването на отбора за Полша. Утре тимът от Кърджали ще се изправи срещу Ракув в двубой от плейофната фаза на Лигата на конференциите.

Арда картотекира бразилец за мачовете с Ракув
“Настроението е добро, отиваме да изиграем един добър мач и да вземем добър резултат. Със сигурност се надявам, че тази почивка ще ни се отрази по най-добрия начин и ще изглеждаме по най-добрия начин.

Няма някой с проблеми, единствено Крачунов, но той от доста време отсъства.

Запознахме се с Ракув. Мога да кажа, че е един много дисциплиниран отбор, пресира високо и агресивно. Очаква ни труден мач.

Това казах и на момчетата след предния мач - че правим нещо невероятно и имаме невероятен шанс да влезем в групата на Лигата на конференциите”, заяви Тунчев.

