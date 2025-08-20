Лукаку няма да се оперира, но Наполи няма да го използва в ШЛ

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е решил в единодушие с клуба да не се подлага на операция заради сериозната травма в лявото си бедро, която получи при победата с 2:1 в контролата с Олимпиакос през следващата седмица, съобщават италианските медии.

След днешен обстоен медицински преглед на Лукаку е било решено той да премине през консервативно лечение, което ще продължи 3-4 месеца. Заради този дълъг период на възстановяване в клуба са решили въобще да не включват белгийския национал в списъка си с регистрирани играчи за основната фаза на Шампионската лига. По всяка вероятност до края на настоящия трансферен прозорец италианският първенец ще привлече заместник на голмайстора си от миналия сезон, като през последните дни отборът непрекъснато е свързван с най-различни нападатели.

Снимки: Gettyimages