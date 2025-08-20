Популярни
Лукаку няма да се оперира, но Наполи няма да го използва в ШЛ

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е решил в единодушие с клуба да не се подлага на операция заради сериозната травма в лявото си бедро, която получи при победата с 2:1 в контролата с Олимпиакос през следващата седмица, съобщават италианските медии.

След днешен обстоен медицински преглед на Лукаку е било решено той да премине през консервативно лечение, което ще продължи 3-4 месеца. Заради този дълъг период на възстановяване в клуба са решили въобще да не включват белгийския национал в списъка си с регистрирани играчи за основната фаза на Шампионската лига. По всяка вероятност до края на настоящия трансферен прозорец италианският първенец ще привлече заместник на голмайстора си от миналия сезон, като през последните дни отборът непрекъснато е свързван с най-различни нападатели.

Снимки: Gettyimages

  • 20 авг 2025 | 19:26
  • 722
  • 0
Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

  • 20 авг 2025 | 19:24
  • 531
  • 0
Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

  • 20 авг 2025 | 19:12
  • 1197
  • 0
Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

  • 20 авг 2025 | 18:48
  • 1119
  • 0
Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

  • 20 авг 2025 | 17:58
  • 1048
  • 0
Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

  • 20 авг 2025 | 17:53
  • 3210
  • 0
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 3381
  • 7
Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

  • 20 авг 2025 | 20:51
  • 3820
  • 0
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 21291
  • 60
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 26924
  • 23
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 1927
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 4740
  • 1