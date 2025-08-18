Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Жирона
  3. Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

  • 18 авг 2025 | 13:49
  • 664
  • 0
Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

Наполи уреди още един трансфер това лято, като привлече левия защитник на Жирона Мигел Гутиерес, съобщава агенция АНСА. Испанецът пристигна в Рим, където ще премина задължителните медицински прегледи, след което ще подпише договор с шампиона на Италия. Наполи ще плати около 20 милиона евро за трансферните му права. Отборът на Антонио Конте вече привлече през това лято Кевин Де Бройне, Са Бойкема, Ноа Ланг, Ваня Милинкович-Савич, Лоренцо Лука и Лука Мариуночи. 

Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек
Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

Гутиерес ще се присъедини към подготовката на Наполи, като тимът подновява тренировки днес, след като приключи лагерът в Кастел ди Сангро, след който футболистите получиха два почивни дни. Мигел Гутиерес е юноша на Реал Мадрид. 24-годишният защитник има девет мача за Кралския клуб, а от 2022 играе за Жирона, където има 98 срещи и пет гола. Той е преминал през всички възрасти на националния тим на Испания, като през миналото лято бе част от тима, който спечели олимпийската титла на Игрите в Париж

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

  • 18 авг 2025 | 13:51
  • 1269
  • 0
Нотингам Форест представи новия нападател

Нотингам Форест представи новия нападател

  • 18 авг 2025 | 13:47
  • 1066
  • 0
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

  • 18 авг 2025 | 13:37
  • 1193
  • 4
Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

  • 18 авг 2025 | 13:29
  • 560
  • 0
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2491
  • 4
Наполи търси нов нападател заради Лукаку

Наполи търси нов нападател заради Лукаку

  • 18 авг 2025 | 13:06
  • 1529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 8089
  • 23
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 9706
  • 21
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 12334
  • 9
БФС загуби дело за много пари в КАС

БФС загуби дело за много пари в КАС

  • 18 авг 2025 | 14:23
  • 1611
  • 0
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 18046
  • 6
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2491
  • 4