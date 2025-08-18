Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

Наполи уреди още един трансфер това лято, като привлече левия защитник на Жирона Мигел Гутиерес, съобщава агенция АНСА. Испанецът пристигна в Рим, където ще премина задължителните медицински прегледи, след което ще подпише договор с шампиона на Италия. Наполи ще плати около 20 милиона евро за трансферните му права. Отборът на Антонио Конте вече привлече през това лято Кевин Де Бройне, Са Бойкема, Ноа Ланг, Ваня Милинкович-Савич, Лоренцо Лука и Лука Мариуночи.

Гутиерес ще се присъедини към подготовката на Наполи, като тимът подновява тренировки днес, след като приключи лагерът в Кастел ди Сангро, след който футболистите получиха два почивни дни. Мигел Гутиерес е юноша на Реал Мадрид. 24-годишният защитник има девет мача за Кралския клуб, а от 2022 играе за Жирона, където има 98 срещи и пет гола. Той е преминал през всички възрасти на националния тим на Испания, като през миналото лято бе част от тима, който спечели олимпийската титла на Игрите в Париж.

