Наполи търси нов нападател заради Лукаку

Наполи ще се опита да привлече нов нападател до края на трансферния прозорец. Една от причините е контузията на Ромелу Лукаку. Белгиецът получи травма в бедрото по време на контролата срещу Олимпиакос преди няколко дни. Според “Кориере дело Спорт” той ще бъде извън терените няколко седмици.

Шампионът на Италия е набелязал няколко футболисти, които са варианти за подсилване на атаката. Те са Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед, Жан-Филип Матета от Кристъл Палас, Артьом Довбик от Рома и Никола Кръстович от Лече. Наполи привлече Лоренцо Лука от Удинезе по-рано през лятото, но италианският национал е единствената опция на Антонио Конте за върха на нападението, след като клубът се раздели с Джовани Симеоне и Джакомо Распадори.

Romelu Lukaku’s injury could sideline him for longer than the initially feared two months, potentially stretching to three or even three and a half months. The club may be forced to return to the transfer market to find a replacement to cover his absence.



