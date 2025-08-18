Популярни
Наполи търси нов нападател заради Лукаку

  • 18 авг 2025 | 13:06
  • 1510
  • 0
Наполи търси нов нападател заради Лукаку

Наполи ще се опита да привлече нов нападател до края на трансферния прозорец. Една от причините е контузията на Ромелу Лукаку. Белгиецът получи травма в бедрото по време на контролата срещу Олимпиакос преди няколко дни. Според “Кориере дело Спорт” той ще бъде извън терените няколко седмици.

Шампионът на Италия е набелязал няколко футболисти, които са варианти за подсилване на атаката. Те са Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед, Жан-Филип Матета от Кристъл Палас, Артьом Довбик от Рома и Никола Кръстович от Лече. Наполи привлече Лоренцо Лука от Удинезе по-рано през лятото, но италианският национал е единствената опция на Антонио Конте за върха на нападението, след като клубът се раздели с Джовани Симеоне и Джакомо Распадори.

