Лукаку притесни Наполи в последната контрола на италианския шампион

Италианският шампион Наполи приключи предсезонната си подготовка с успех, след като спечели с 2:1 днешната си контрола срещу гръцкия първенец Олимпиакос.

Матео Политано откри резултата в 16-ата минута, когато се разписа с техничен удар от границата на наказателно поле. В 33-тата минута обаче се стигна до принудителната смяна на Ромелу Лукаку, който след свой удар получи травма в лявото си бедро и така беше заменен от Лоренцо Лука. Именно нападателят се разписа в 54-тата минута, когато с удар отблизо се възползва от асистенция на Скот Мактоминей. Голът за гостите пък дойде в добавеното време на срещата, когато Шикиньо прехвърли Ваня Милинкович-Савич след грешка на вратаря.

Така “партенопеите” приключиха контролите с четири победи, едно равенство и две загуби. Първият им мач през новата кампания е гостуването на новака в Серия "А" Сасуоло на 23 август.

Снимки: Gettyimages

