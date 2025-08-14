Лукаку притесни Наполи в последната контрола на италианския шампион

Италианският шампион Наполи приключи предсезонната си подготовка с успех, след като спечели с 2:1 днешната си контрола срещу гръцкия първенец Олимпиакос.

Матео Политано откри резултата в 16-ата минута, когато се разписа с техничен удар от границата на наказателно поле. В 33-тата минута обаче се стигна до принудителната смяна на Ромелу Лукаку, който след свой удар получи травма в лявото си бедро и така беше заменен от Лоренцо Лука. Именно нападателят се разписа в 54-тата минута, когато с удар отблизо се възползва от асистенция на Скот Мактоминей. Голът за гостите пък дойде в добавеното време на срещата, когато Шикиньо прехвърли Ваня Милинкович-Савич след грешка на вратаря.

Napoli get a friendly 𝑾 against the Greek champions, but Lukaku limps off the pitch with a left quad issue 😬🩵 pic.twitter.com/z5ow2GUHQZ — 433 (@433) August 14, 2025

Така “партенопеите” приключиха контролите с четири победи, едно равенство и две загуби. Първият им мач през новата кампания е гостуването на новака в Серия "А" Сасуоло на 23 август.

Matteo Politano scores to give Napoli the lead. 1-0 pic.twitter.com/1B3hpbhjwg — Napoli Zone (@TheNapoliZone) August 14, 2025

Lorenzo Lucca | Napoli 2-0 Olympiacospic.twitter.com/eMBSesZigZ — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 14, 2025

Chiquinho | Napoli 2-1 Olympiacos



Vanja Milinković-Savić ??pic.twitter.com/947aCCzJc6 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 14, 2025

