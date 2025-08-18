Лукаку може да отсъства три месеца

Популярни
  • 18 авг 2025 | 15:03
От Наполи дадоха повече информация за контузията на Ромелу Лукаку. Нападателят получи травма в лявото бедро по време на контролата срещу Олимпиакос преди няколко дни. От клуба потвърдиха контузията, като добавиха, че сега играчът започва рехабилитация и ще има консултации с хирург относно това дали няма да има нужда от операция.

Според италианските медии Лукаку няма да играе до ноември. Това е накарало клуба да търси нов нападател, който да бъде привлечен преди затварянето на трансферния прозорец.

