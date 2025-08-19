Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

От Наполи обявиха своето осмо ново попълнение за това лято, а именно левия бек Мигел Гутиерес, който пристига с трансфер от Жирона. Сделката е на обща стойност 20 млн. евро, като около 10 млн. от тях ще отидат в родния клуб на играча Реал Мадрид.

Договорът на Гутиерес с италианския шампион е за пет години при заплата от 2,3 млн. евро на сезон. В новия си тим 24-годишният играч ще носи фланелката с номер 3. Юношата на Реал Мадрид прекара три сезона в Жирона, който плати на “лос бланкос” 4 млн. евро за 50% от трансферните му правата. През това време испанецът изигра 112 мача с 6 гола и 19 асистенции за каталунците. Той също така спечели олимпийско злато с националния отбор до 23 години в Париж 2024.

“Нямах никакви съмнения, щом получих обаждането от Наполи. Градът, хората и тифозите с тяхната страст са всичко, което исках”, заяви Гутиерес пред клубния сайт. Скоро се очаква неаполитанците да привлекат още един играч от Ла Лига, а именно десния бек на Севиля Хуанлу Санчес.

🎙️🇪🇸Miguel Gutiérrez:



"I had no doubts when #Napoli called. The city, the people, and the fans with their passion are everything I wanted."



[@sscnapoli] pic.twitter.com/P78HoOWzPF — Napoli Zone (@TheNapoliZone) August 19, 2025