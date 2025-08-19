Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 445
  • 0
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Италианският шампион Наполи се е свързал с представителите на нападателя на Генк Толу Арокодаре относно възможността да го привлече, съобщава Фабрицио Романо. Както е известно, “партенопеите” търсят подсилване на тази позиция след тежката контузия на Ромелу Лукаку, като вече се заговори за техен интерес към Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед.

Лукаку може да отсъства три месеца
Лукаку може да отсъства три месеца

Според трансферния експерт цената на Арокодаре е 20-25 млн. евро, като договорът му с Генк е за още две години. През януари 2023-та настоящият му клуб плати 5 млн. евро на Амиен, за да го има в своя състав. Оттогава насам 24-годишният играч има общо 41 гола и 12 асистенции в 112 мача за тима. През миналия сезон националът на Нигерия дори приключи като водещ голмайстор в белгийското първенство със своите 17 попадения в 30 двубоя, а през новата кампания има 1 гол в 4 срещи, във всяка от които се включваше като резерва. По-рано през лятото той беше свързван с други два италиански отбора - Милан и Аталанта.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 1997
  • 3
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 549
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 2143
  • 0
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 3615
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 4671
  • 0
Челси иска да се раздели с още десетима свои играчи до затварянето на прозореца

Челси иска да се раздели с още десетима свои играчи до затварянето на прозореца

  • 19 авг 2025 | 17:38
  • 2533
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 19 авг 2025 | 20:01
  • 1380
  • 1
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 58615
  • 397
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 5198
  • 3
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 1997
  • 3
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 10432
  • 9
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 6818
  • 0