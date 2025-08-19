Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Италианският шампион Наполи се е свързал с представителите на нападателя на Генк Толу Арокодаре относно възможността да го привлече, съобщава Фабрицио Романо. Както е известно, “партенопеите” търсят подсилване на тази позиция след тежката контузия на Ромелу Лукаку, като вече се заговори за техен интерес към Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед.

Лукаку може да отсъства три месеца

Според трансферния експерт цената на Арокодаре е 20-25 млн. евро, като договорът му с Генк е за още две години. През януари 2023-та настоящият му клуб плати 5 млн. евро на Амиен, за да го има в своя състав. Оттогава насам 24-годишният играч има общо 41 гола и 12 асистенции в 112 мача за тима. През миналия сезон националът на Нигерия дори приключи като водещ голмайстор в белгийското първенство със своите 17 попадения в 30 двубоя, а през новата кампания има 1 гол в 4 срещи, във всяка от които се включваше като резерва. По-рано през лятото той беше свързван с други два италиански отбора - Милан и Аталанта.

