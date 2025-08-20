Популярни
Лукаку за тежката си контузия: Травмите са част от играта, аз съм позитивен

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку говори за състоянието си, след като получи контузия на лявото си бедро в приятелски мач срещу Олимпиакос (2:1).

Лукаку може да отсъства три месеца
Лукаку може да отсъства три месеца

„Благодаря на всички за съобщенията през последните няколко дни. Наистина оценявам подкрепата ви. Случват се неща и контузиите са част от играта. Но с Божията помощ се чувствам добре и винаги съм позитивен, независимо от всичко. Ще се видим скоро“, написа Лукаку в социалните си мрежи.

32-годишният футболист ще отсъства поне три месеца. Сред набелязаните от Наполи негови заместници са Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед и Толу Арокодаре от Генк. През сезон 2024/25 белгиецът изигра 38 мача за италианския шампион във всички състезания, отбелязвайки 14 гола и давайки 11 асистенции.

