  • 12 авг 2025 | 16:49
  • 714
  • 0
Ювентус вече свиква с факта, че Влахович може да напусне със свободен трансфер

Ювентус вече започва да приема факта, че нападателят Душан Влахович може да изпълни последната година от договора си и да напусне като свободен агент през следващото лято. Грандът от Торино засега не е получил никакви сериозни оферти за сръбския национал.

Ръководството на Ювентус активно търси начин да продаде Влахович, който ще навлезе в последния сезон от настоящия си контракт. 25-годишният футболист ще спечели около 12 милиона евро от финалната година по договора си, което го прави един от най-скъпоплатените играчи в  отбора, пише Gazzetta dello Sport. Клубът вече привлече канадския национал Джонатан Дейвид и се надява да върне Рандал Коло Муани, който през миналия сезон игра под наем в тима, което означава, че Влахович може да се окаже трета опция в атака, ако реши да остане в състава.

През 2022 година Ювентус плати на Фиорентина повече от 70 милиона евро включително бонуси, за да купи сръбския нападател. Интерес към него проявяваше друг италиански тим - Милан, но все още няма изпратена официална оферта.

Снимки: Gettyimages

