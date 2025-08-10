Тудор: Не казвам, че ще спечелим Скудетото, но няма да се целим в третото или четвъртото място

Популярни
  10 авг 2025
  • 1549
  • 1
Наставникът на Ювентус Игор Тудор отказа да обещае, че „Старата госпожа“ ще се бори за титлата в Серия "А", но също така увери, че неговият отбор няма да се бори за третото или четвъртото място в класирането напук на прогнозите за новия сезон в италианския елит.

„Не стартирам с целта да завършим на четвъртото място. Виждам прогнозите, че ще сме трети, четвърти или пети в класирането. Това е нещо, което лично мен ме мотивира. То трябва да засегне нашата гордост и да ни надъха да бъдем още по-силни. Ювентус не е завършвал първи или втори през последните пет сезона и ето защо слушаме подобни коментари. Искаме да сме конкурентоспособни и да приемаме всичко като голяма мотивация, защото, в крайна сметка, представянето на терена и резултатите са от значение. Останалото са просто илюзии.

Както казвам на момчетата, когато отида на терена или на ринга, или когато играя баскетбол, футбол или карти с приятели, аз желая победата и искам да виждам същия подход във всички. Няма нужда от заявки, но трябва да подхождаме към всеки мач с правилното отношение. Имам възможно най-голямата увереност и съм убеден, че ще бъдем страхотен, честен, организиран, тежък и труден за побеждаване отбор.

Не съм тук, за да кажа, че ще спечелим Скудетото, така че няма да правя подобни изявления. Но мога да ви гарантирам едно нещо: няма да се целим в четвъртото, нито дори в третото място. Ще видим какво ще стане на терена. Очаквам да бъде много трудна година, защото в първенството има редица силни треньори. Не винаги е така, но този сезон ще бъде такъв.

Този сезон отборът ще бъде по-подготвен, защото има година работа зад нас. Това е нещо, което не бива да се подценява. Сега имаме ясна идентичност и подходящия манталитет. Ще бъда доволен при всички случаи, защото съм щастлив да водя Ювентус. Сега сме в този състав, пък ще видим какво ще стане до края на трансферния прозорец. Неприемливо е да играем мачове, докато текат преговори. Те подлудяват всички. Ние обаче сме в страхотен синхрон с клуба на трансферния пазар, като се чуваме всеки ден, за да разберем какво можем да направим и какво – не“, заяви Тудор в интервю за „Гадзета дело спорт“.

Снимки: Gettyimages

