Ювентус най-после вижда края на преговорите с ПСЖ, подготвя сделка и с Атлетико

  14 авг 2025 | 17:32
  • 271
  • 0
Днешният ден се очертава успешен за Ювентус на трансферния пазар, тъй като стана ясно, че клубът отбеляза прогрес по две сделки. “Старата госпожа” е на път да си върне нападателя Рандал Коло Муани и междувременно да се раздели с набелязаното за продан крило Николас Гонсалес.

След като цяло лято Юве преговаря с Пари Сен Жермен за Коло Муани, сделката между двата клуба най-после е близо, съобщава Джанлука Ди Марцио. Най-вероятно става въпрос за нов наем на френския национал, но със задължителна опция за закупуване в размер на 65 млн. евро. Важно е да се отбележи, че пристигането му не зависи от това дали Душан Влахович ще напусне торинския гранд до края на трансферния прозорец. Като преотстъпен през тази пролет, 26-годишният играч се отчете с 10 гола и 3 асистенции в 22 мача за “бианконерите”, което ги накара да работят за неговото завръщане в клуба.

Междувременно, Ювентус е стартирал преговори с Атлетико Мадрид относно Гонсалес, пише Фабрицио Романо, според когото е възможно да става въпрос за постоянен трансфер на футболиста. Ако се стигне до споразумение между двата клуба, то може да доведе до привличането на ново крило в състава на Игор Тудор. Аржентинският национал пристигна на “Алианц Стейдиъм” през миналото лято от Фиорентина, но разочарова с изявите си в своите 38 двубоя с 5 попадения и 4 асистенции за торинци, което ги накара да потърсят негова продажба още сега.

Снимки: Gettyimages

