Ювентус най-после вижда края на преговорите с ПСЖ, подготвя сделка и с Атлетико

Днешният ден се очертава успешен за Ювентус на трансферния пазар, тъй като стана ясно, че клубът отбеляза прогрес по две сделки. “Старата госпожа” е на път да си върне нападателя Рандал Коло Муани и междувременно да се раздели с набелязаното за продан крило Николас Гонсалес.

След като цяло лято Юве преговаря с Пари Сен Жермен за Коло Муани, сделката между двата клуба най-после е близо, съобщава Джанлука Ди Марцио. Най-вероятно става въпрос за нов наем на френския национал, но със задължителна опция за закупуване в размер на 65 млн. евро. Важно е да се отбележи, че пристигането му не зависи от това дали Душан Влахович ще напусне торинския гранд до края на трансферния прозорец. Като преотстъпен през тази пролет, 26-годишният играч се отчете с 10 гола и 3 асистенции в 22 мача за “бианконерите”, което ги накара да работят за неговото завръщане в клуба.

‼️🚨 Juventus is accelerating the closing of the return of Randal Kolo Muani, following positive talks between them and PSG recently! Comolli and Modesto want to finalize the deal even without the sale of Vlahovic



The formula would be a loan plus obligation for €65m next summer… pic.twitter.com/kwpHbWkCKs — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) August 14, 2025

Междувременно, Ювентус е стартирал преговори с Атлетико Мадрид относно Гонсалес, пише Фабрицио Романо, според когото е възможно да става въпрос за постоянен трансфер на футболиста. Ако се стигне до споразумение между двата клуба, то може да доведе до привличането на ново крило в състава на Игор Тудор. Аржентинският национал пристигна на “Алианц Стейдиъм” през миналото лято от Фиорентина, но разочарова с изявите си в своите 38 двубоя с 5 попадения и 4 асистенции за торинци, което ги накара да потърсят негова продажба още сега.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Atlético Madrid open talks to sign Nico González from Juventus.



Discussions started over potential deal and it could be a permanent move, initial talks ongoing.



🔀 It could unlock new winger for Juve if Nico deal happens.



🎥🇮🇹 https://t.co/1RpTsqf2w3 pic.twitter.com/0HYscnsBaN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages