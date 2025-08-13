Ювентус победи младежите си в контрола

Ювентус записа нова победа в контролите през лятото. "Бианконерите" се завърнаха на своя "Алианц Стейдиъм" и изиграха проверка срещу младежката си формация Next Gen. Първият отбор очаквано спечели мача с 2:0 с голове на Дъглас Луис в 15-ата и Душан Влахович в 33-тата минута.

Бразилецът откри резултата с глава след центриране отляво на Филип Костич.

Il gol del vantaggio firmato da Douglas Luiz 📹⚽️ pic.twitter.com/EfMdGxqryG — JuventusFC (@juventusfc) August 13, 2025

Сърбинът пък бе точен в 33-тата минута, след като получи пас в коридор, измъкна се и останал очи в очи с вратаря хландокръвно отбеляза.

Le immagini del raddoppio ⚪️⚫️ nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Next Gen! pic.twitter.com/xzcCQOmuhT — JuventusFC (@juventusfc) August 13, 2025

Любопитното е, че и двамата голмайстори са гласени за продажба до края на трансферния прозорец и бъдещето им в Ювентус никак не е сигурно.

Съставът на Ювентус: Пинсолио, Гати, Ругани, Кели, Гонсалес, Маккени, Копмайнерс, Костич, Мирети, Луис, Влахович