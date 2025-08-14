Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халфът на Ювентус Фабио Мирети има мускулна контузия и ще пропусне първите мачове от сезона в Серия "А", съобщиха от клуба от Торино.

"Прегледите показаха, че има мускулна контузия на полусухожилния мускул на дясното бедро", обявиха от Ювентус в комюнике. Роденият през 2003 година футболист ще премине нови прегледи след две седмици, но със сигурност ще пропусне първите два мача от Серия "А" - срещу Парма (24 август) и срещу Дженоа (31 август).

Към Мирети имаше интерес от страна на шампиона Наполи, като лично треньорът Антонио Конте иска да работи с него, но контузията може да промени ситуацията. Полузащитникът е от академията на Ювентус, като има 58 двубоя и един гол за "бианконерите". През миналия сезон той игра под наем в Дженоа, като записа 25 срещи и 3 гола за тима от Генуа. Мирети е изиграл един мач и за националния тим на Италия.

