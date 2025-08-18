Популярни
Байерн и Челси все още не могат да се разберат за Нкунку

  • 18 авг 2025 | 15:17
  • 768
  • 0

Байерн (Мюнхен) и Челси все още не могат да се разберат за трансфера на нападателя на лондончани Кристофър Нкунку, съобщават медиите в Германия и на Острова.

Причината е, че баварците искат да вземат 27-годишния французин под наем с евентуална опция за закупуване, докато англичаните настояват за постоянен трансфер. Двата клуба продължават контактите си, но на този етап няма промяна в позициите им и това може да застраши преминаването на футболиста на “Алианц Арена”. Самият Нкунку иска трансфера в Байерн и личните му условия няма да са проблем.

Показателно бе също, че Нкунку въобще не бе в групата на Челси за нулевото равенство срещу Кристъл Палас в първия мач за сезона. Лондончани пък искат да се освободят от него и Николас Джаксън, за да се финализират трансферите на Чави Симонс и Алехандро Гарначо. Байерн пък иска да подсили атаката си, след като до този момент не успява да привлече Ник Волтемаде от Щутгарт, а освен това бе напуснат от футболисти като Томас Мюлер, Льорой Сане и Кингсли Коман.

Иначе Нкунку се присъедини към Челси през 2023 г. с трансфер от РБ Лайпциг, но бе преследван от редица контузии и не можа дa разгърне пълния си потенциал. Все пак обаче през изминалия сезон французинът вкара 15 гола и даде 5 асистенции в 48 мача за “сините” от Лондон, като имаше сериозен принос за спечелването на Лигата на конференциите, а освен това игра и на Световното клубно първенство. В Премиър лийг обаче Нкунку основно бе резерва и записа едва 910 минути.

