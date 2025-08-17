Популярни
  Байерн (Мюнхен)
  Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

  17 авг 2025
  • 94
  • 0

Хари Кейн говори след победата на клубния му Байерн (Мюнхен) срещу тима на Щутгарт в мача за Суперкупата на Германия.

Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол
Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол

“Точно така искахме да започнем сезона - с добро отношение и победа на финала. Лятото беше кратко, но работихме добре. Хареса ми днешният мач. Разбира се, искаше ми се да вкарам още един или два гола, но владеехме топката добре и действахме в защита като отбор”, каза Кейн.

Това бе едва втори отборен трофей в богатата футболна биография на Хари Кейн, който с успеха срещу Щутгарт стартира третия си сезон в баварския гранд.

