Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

Хари Кейн говори след победата на клубния му Байерн (Мюнхен) срещу тима на Щутгарт в мача за Суперкупата на Германия.

“Точно така искахме да започнем сезона - с добро отношение и победа на финала. Лятото беше кратко, но работихме добре. Хареса ми днешният мач. Разбира се, искаше ми се да вкарам още един или два гола, но владеехме топката добре и действахме в защита като отбор”, каза Кейн.

First of the season. Trophy time! 🏆 ❤️ pic.twitter.com/TQnpqa24NO — Harry Kane (@HKane) August 16, 2025

Това бе едва втори отборен трофей в богатата футболна биография на Хари Кейн, който с успеха срещу Щутгарт стартира третия си сезон в баварския гранд.