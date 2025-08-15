Официално: Байерн продаде футболиста, който донесе последната Шампионска лига на тима

Ал-Насър финализира привличането на Кингсли Коман. Байерн (Мюнхен) ще получи от сделката 35 млн. евро, ако бъдат активирани всички предвидени бонуси. Договорът на французина с новия му клуб е за срок от три години.

"Искаме да благодарим от все сърце на Кингсли Коман за изключително успешния му престой в Байерн. С гола си във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен през 2020 година той си осигури място в историята на нашия клуб. Кинг винаги ще остане част от Байерн и му желаем всичко най-добро в новото предизвикателство", коментира спортният директор на баварците Макс Еберл.

𝟏𝟎 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬, 𝟐𝟏 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞𝐬 – 𝐎𝐍𝐄 𝐊𝐈𝐍𝐆 👑



Kingsley Coman bids farewell to FC Bayern to join Al-Nassr



Thank you for everything, King! ❤️🤍



— FC Bayern (@FCBayernEN) August 15, 2025

Германският гранд публикува в социалните мрежи специален колаж, съдържащ някои от най-паметните мигове на Коман с екипа на тима. Френският национал прекара на "Алианц Арена" 10 години и спечели общо 21 трофея.

"Трудно ми е да повярвам, че минаха почти 10 години, откакто Мюнхен се превърна в мой дом. В този период бях благословен да споделя незабравими моменти и успехи с този невероятен клуб", написа в прощалното си обръщение към феновете Коман, като не пропусна да подчертае, че най-много се гордее с гола срещу родния си ПСЖ във финала на ШЛ в Лисабон през 2020 година.

Fast track to Greatness.

Welcome, Coman 🏁⚡

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 15, 2025

Ал-Насър представи Коман с атрактивно видео. По-рано през деня се появиха информации, че лично Кристиано Роналдо е изиграл ключова роля за трансфера, като е изтъкнал пред ръководството на клуба качествата на крилото. Португалецът е убедил и самия Коман да приеме офертата.

Очаква се французинът да дебютира във вторник в двубоя за Суперкупата на Саудитска Арабия срещу Ал-Итихад.