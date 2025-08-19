Луис Диас: Мечтаех да дойда в Байерн, за да постигна големи неща

Новият нападател на Байерн (Мюнхен) Луис Диас започна отлично кариерата си в тима, след като с гол помогна за спечелването на Суперкупата на Германия след 2:1 над Щутгарт в събота.

“Много съм щастлив и доволен от това как премина уикендът - заяви бившият играч на Ливърпул. - Това беше моят първи официален двубой, първият ми гол и първият ми трофей с Байерн.”

“Мечтаех да дойда тук, за да постигна големи неща и да дам най-доброто от себе си - продължи Диас. - Опитвам се да се наслаждавам на футбола. Това беше голям риск и съм много благодарен на ръководството, че се свърза с мен и ми се довери. Винаги зависи от мен да отговоря на терена и да допринасям с това, което умея, за да съм на разположение на треньорския щаб. Да започна по този начин и да съм заедно със съотборниците си, е невероятно.“

“Вече имах известни познания за Бундеслигата. Обичам да гледам футбол и всички първенства. В Ливърпул имах възможност да разговарям с Флориан Виртц и знам, че това е първенство, в което физиката е от голямо значение. Надявам се да направя силен дебют. Вече съм в клуба около две седмици и ми трябва време, за да свикна.“

Очаква се колумбиецът да запише първи минути в шампионата в петък в домакинския мач от първия кръг срещу РБ (Лайпциг).