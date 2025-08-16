Щутгарт - Байерн (съставите)

Отборите на Щутгарт и Байерн (Мюнхен) излизат един срещу друг в спора за Суперкупата на Германия, която от този сезон носи името на легендата Франц Бекенбауер. Баварците заслужиха правото да участват в мача като шампион на Бундеслигата, а Щутгарт - като носител на Купата на Германия.
Байерн е рекордьор по спечелени суперкупи - 10. Мюнхенският колос има и 7 загубени финала. Щутгарт е триумфирал с отличието само веднъж - през 1992 година. Преди 12 месеца "швабите" отстъпиха след дузпи на Байер (Леверкузен).
Щутгарт ще има предимството да играе на своя "Мерседес-Бенц Арена". Старши треньорът на тима Себастиан Хьонес залага на върха на атаката на Ник Волтемаде, който през цялото лято е преследван от Байерн.