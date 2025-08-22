Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Футболни мениджъри извиват ръцете на ЦСКА, възползвайки се от създадената ситуация в клуба, научи Sportal.bg. Последните седмици “червените”, които през изминалия сезон се бяха доверели изцяло за купуването на нови играчи на Филип Филипов, взеха решение да се освободят от голяма част от футболистите, които бяха привлечени по негово време. Причината е, че според настоящото ръководство те не са достатъчно ефективни на клуба, липсва им мотивация и по никакъв начин не помагат на клуба, въпреки огромните си възнаграждения, които получават всеки месец, след като са парафирали големи договори.

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

Най-скъпоплатеният играч в тима Лиъм Купър; Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило, които бяха привлечени от Филип Филипов, както и Тибо Вион, чийто договор бе подновен от бившия директор в началото на година, напуснаха клуба през последните десет дни. Това обаче струва много скъпо “армейците”, които трябвало да се сблъскат с големите финансови претенции на агентите на голяма част от футболистите си. Следващите в списъка за освобождаване са Мика Пинто и Аарон Исека, но и преговорите с играча от Люксембург преминават тежко, предвид големите изисквания на левия защитник и представителите му.

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

Друг от основните играчи през миналия сезон Джеймс Ето`о, за когото по спешно желание на Александър Томаш и Филипов бяха платени един милион евро на Ботев (Пловдив), също не е концентриран, както изтъкна и старши треньорът Душан Керкез. Близки до халфа твърдят, че агентът му обещава трансфер през зимата, когато може да парафира договор с друг клуб зад граница без пари и от лятото да напусне “Българска армия” като свободен агент, тъй като контрактът му е 2+1 години.

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

Чисто юридически агентите по договор имат право за много от нещата, които претендират, защото контрактите са подписани и от клуба и съответно с тяхното съгласие. Именно тук е въпросът защо хората, които са на ръководните позиции в ЦСКА са позволили тези неща. Тази некомпетентност сега струва скъпо на “червените”, които загубиха още една година, вместо да имат отбор борещ се за първите места, а да не говорим за финансовия аспект, който е в измерение на милиони. Каква отговорност се търси на хората, които са основните виновници ЦСКА, след всичките тези инвестиции, всичките тези условия, които се предоставят от собствениците, отборът да изглежда така и да заема 13-та позиция без победа след първите четири кръга и освен това да гледа евротурнирите по телевизора второ поредно лято.

Чистката в ЦСКА продължава

Очевидно е станало крайно време за крути мерки в клуба, които да вкарат най-после нещата в ред. С финансовата стабилност и ентусиазъм на собствениците спортно-техническата ситуация при “червените” трябва да бъде на значително по-високо ниво.