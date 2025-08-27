ЦСКА се раздели със Сакалиев

Доскорошният администратор и бивш нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев се е разделил с клуба, разбра Sportal.bg. Юношата на Нефтохимик, който е сред големите любимци на феновете на "армейците", се занимаваше с административната дейност през последните четири години.

В началото на месеца на мястото на Саката беше назначен Димитър Вутов, като първоначално 31-кратните шампиони обявиха, че бившият голмайстор ще продължи работата си в представителния тим. В крайна сметка обаче двете страни се разделят по взаимно съгласие.