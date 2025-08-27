Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 26140
  • 26
Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - ЦСКА

Доскорошният администратор и бивш нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев се е разделил с клуба, разбра Sportal.bg. Юношата на Нефтохимик, който е сред големите любимци на феновете на "армейците", се занимаваше с административната дейност през последните четири години.

Билети по 20 лева за феновете на ЦСКА в "Овча купел"
Билети по 20 лева за феновете на ЦСКА в "Овча купел"

В началото на месеца на мястото на Саката беше назначен Димитър Вутов, като първоначално 31-кратните шампиони обявиха, че бившият голмайстор ще продължи работата си в представителния тим. В крайна сметка обаче двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Французи с интерес към Мартин Георгиев

Французи с интерес към Мартин Георгиев

  • 27 авг 2025 | 09:59
  • 1496
  • 1
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 11869
  • 35
ЦСКА 1948 разкарва ненужен

ЦСКА 1948 разкарва ненужен

  • 27 авг 2025 | 09:40
  • 2661
  • 0
Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

  • 27 авг 2025 | 09:33
  • 1702
  • 0
Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

  • 27 авг 2025 | 09:27
  • 837
  • 1
Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

  • 27 авг 2025 | 09:22
  • 912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 11869
  • 35
Съдия, наказан заради ЦСКА, отново ще ръководи мач на "червените"

Съдия, наказан заради ЦСКА, отново ще ръководи мач на "червените"

  • 27 авг 2025 | 12:48
  • 6278
  • 3
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 8093
  • 37
Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 13:30
  • 1058
  • 0
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 7681
  • 5