Най-скъпата грешка на ЦСКА

Ясно е, че ситуацията в ЦСКА е повече от извънредна и от началото на сезона нещата са извън контрол, което налага и крайните мерки, на които сме свидетели в последно време. Собствениците на “червените” хвърлят средства и създават условия, които клубът никога не е имал досега в своята история, но гласуваното доверие към бившия изпълнителен и спортен директор на клуба Филип Филипов се оказа най-голямата и едновременно с това най-скъпата им грешка.

Основата, която бе поставена от бившия централен защитник през миналото лято, доведе до това клубът да остане отново извън Европа, след като бе направена рекордна за историята на България селекция.

Редно е да се спомене, че именно Филипов бе човекът, отговорен за селекцията на тима преди година – първо като изпълнителен директор, а след това и като спортен. Тогава по негово желание бяха привлечени Аарон Исека, Годуин Коялипу, Джеймс Ето‘о, Джейсън Локило, Лумбард Делова, Иван Дюлгеров, Мика Пинто, Илиан Илиев, Иван Тасев, Зюмюр Бютучи, Лиъм Купър, докато зимата договори с “червените” подписаха Йоанис Питас, Адриан Лапеня и Фьодор Лапоухов. Освен това Филипов имаше главна заслуга за избора и на двамата треньори - Томислав Стипич и Александър Томаш, които оставиха ЦСКА извън европейските клубни турнири за втора поредна година.

От 11-те футболисти, акостирали на “Армията” през миналото лято, вече шест не са част от клуба - Купър, Дюлгеров, Бютучи, Локило и Исека, като това струваше един милион на “червените”. Годуин Коялипу, който бе попадение от спортно-техническа гледна точка, но заради клауза в договора си бе изпуснат за далеч по-ниска сума от реалната му стойност към онзи момент, когато имаше интерес от клубове, готови да платят и 3,5 милиона евро. Той напусна заради откупната клауза, сложена в договора му от Филипов, на стойност два милиона евро.

Мика Пинто е следващият, който се очаква да напусне “армейците”, като вече бе изваден от първия тим. Агентите му обаче извиват ръцете на ръководството отново заради точка, сложена в договора от бившия директор, която автоматично му подновява контракта на по-висока заплата, не при участие в 70% от мачовете, а при 70% присъствие в групата за мачовете на ЦСКА.

Ако се вгледаме в привлечените през миналата година, виждаме основно гръмки провали като вече споменатия Купър, който бе освободен след поредната си грешка в защита; Зюмюр Бютючи, който напусна, след като първо бе изваден от състава за неспазване на дисциплината; Исека, който за над милион евро се отчете с един гол за Купата на България срещу Спартак (Варна) и нито един за първенството - прясно освободен; Иван Дюлгеров, замесен в шпионски скандал в полза на бившия си клуб Черно море, след което бе освободен; Лумбарт Делова пък може да се окаже на същото положение, като Коялипу, тъй като има подобна клауза на стойност само 900 000 евро, което принуди Филипов да се обяснява във виртуалното пространство. На Тибо Вион пък бе предложен нов договор през февруари само, за да бъде освободен половин година по-късно.

Друг от основните играчи през миналия сезон Джеймс Ето`о, за който по спешното желание на Александър Томаш и Филипов бяха платени един милион евро на Ботев (Пловдив), също не е концентриран. Близки до халфа твърдят, че агентът му обещава трансфер през зимата, когато може да парафира договор с друг клуб зад граница без пари и от лятото да напусне “Българска армия” като свободен агент, тъй като контрактът му е 2+1 година, вместо за три години, след като бе купен почти два пъти по-скъпо от реалната му стойност.

Останалите привлечени през миналия сезон плуват в морето на посредствеността, с моментни проблясъци, но със сигурност нито един не се превърна в лидер, който да поведе отбора в труден момент.

За привличането на старши треньора Томислав Стипич също основна заслуга има Филипов, а впоследствие хърватинът бе използван като “маша” за прикриване на закъснялата селекция. За освобождаването си специалистът получи и около 400 000 евро, след записани четири загуби и едва една победа в елита на България.

А след загубата с 0:3 от Спартак (Варна) на Томаш в третия кръг на миналия сезон, тогавашният директор заяви: "Това, което можем да обещаем, е, че повече такива мачове няма да има. ЦСКА ще побеждава. ЦСКА ще има отбор, който ще стане шампион."

Филипов: Безобразна игра! Най-голяма вина нося аз, ЦСКА ще стане шампион

Бяха платени 240 000 лева за клаузата на Александър Томаш, за да си тръгне от Спартак (Варна), вкарвайки напрежение между двата клуба, като само два месеца по-рано Томаш очакваше обаждане от ЦСКА и бе готов да поеме “червените” и на по-ниска заплата от тази, която получи след привличането му на пожар, по изричното желание на Фичо. Той със щаба си струваше на клуба над половин милион лева, за 22 победи, 10 равенства и 6 загуби, като загуби финала за Купата на България в най-посетения мач за века от червените фенове, както и баража за турнирите с Арда, оставяйки тима без евроквота.

Справка показва, че през летния и зимния трансферен прозорец клубът е похарчил над 7-8 милиона евро за трансфери, заплати, траншове, комисиони на агенти и т.н. – сума, която звучи направо невероятно за българските стандарти и по всяка логика би трябвало да означава, че отборът трябва да се бори за титлата с Лудогорец. Да не говорим за заплатите, които бяха раздадени – например с годишното възнаграждение на Лиъм Купър и Аарон Исека грубо казано може да се издържа някои от малките клубове в елита.

Така общият “масраф” от действията на Филипов набъбва сериозно, а “чашата студена вода” я изпиха собствениците, като страдат и феновете заради слабите резултати. Затова Фичо по-скоро би трябвало да се покрие от неудобство, тъй като фактите показват, че с невиждани досега за родни футбол средства резултатите на неговата работа са катастрофални.

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Именно и заради това собствениците на ЦСКА са взели категорично решение, в което клубът ще бъде изчистен до последния човек, който не работи, не мисли и няма амбициите “червените” отново да бъдат гранд в България, след като разочарованието от гласуването доверие на явно некомпетентни служители през последните 15 месеца се оказа тотален провал.