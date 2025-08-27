Съдия, наказан заради ЦСКА, отново ще ръководи мач на "червените"

Съдията Георги Давидов ще ръководи столичното дерби между Славия и ЦСКА от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" в "Овча купел" е в събота (30 август) от 21:15 часа.

Любопитното е, че реферът от Велико Търново не е свирил мач на "червените" от март месец, когато беше главен арбитър на срещата Берое - ЦСКА, спечелена от гостите с 0:2. Тогава Давидов беше наказан за представянето си и не получи наряд за следващите два кръга от efbet Лига или Втора лига.

Голямата му грешка беше несъществуващият жълт картон, който показа на Тибо Вион. Той бе пети за французина през сезона и така той не успя да играе срещу Черно море. Освен това се нуждаеше от видео повторение за ситуацията, в която изгони Лумбард Делова за удар без топка в края на мача, но в същото време не санкционира по никакъв начин провокиралия го с натискане по главата Саломони.