Новите правила, които влизат в сила в Премиър лийг от днес

  • 15 авг 2025 | 18:36
Новият сезон в Премиър лийг стартира тази вечер, а както преди всяка кампания, Висшата лига обявява и някои нововъведения, с които играчите и щабовете на отборите трябва да се съобразят. Една от съществените промени е свързана с правилото за "осемте секунди", ограничаващи времето, в което вратарят може да държи топката, чието нарушение се санкционира с отсъждането на корнер за противниковия отбор. Видяхме го в действие за първи път по време на Световното клубно първенство. Правилото цели да се намали загубата на игрово време и скоро ще бъде въведено и в другите големи първенства.

Втората промяна е свързана с двойното докосване при изпълнението на дузпа. През миналия сезон имаше няколко ситуации, в които реализирана дузпа бе отменяна заради случайно двойно докосване на топката. Така беше отменен наказателният удар на Хулиан Алварес в мадридското дерби между Атлетико и Реал в Шампионската лига. Сега вече при такива ситуации дузпата ще се изпълнява отново, а няма да се анулира.

Друга промяна е свързвана с това, че противниковият отбор ще получава непряк свободен удар, в случай че играч, който в момента не е на терена, или човек от щаба, докосне топката, преди тя да е напуснала очертанията. Това важи и за футболистите, които са били изгонени.

Още по-сериозно ще се следи и правилото, според което само капитаните на отборите ще имат право да разговарят със съдиите. Жълти картони ще се показват на играчите, които нямат разрешение да разговарят с реферите Ако капитанът е вратар, може да бъде определен друг полеви играч, който да говори със съдията.

