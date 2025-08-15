Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Новият сезон в Премиър лийг започва днес с двубоя между шампиона Ливърпул и Борнемут. Мърсисайдци спечелиха по убедителен начин титлата в първия сезон на Арне Слот, който имаше тежката задача да замени Юрген Клоп. След успешната кампания собствениците за първи път отпуснаха много сериозен бюджет за трансфери и клубът вече похарчи над 300 милиона паунда за привличането на Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Юго Екитике, Армин Печи и току-що договорения Джовани Леони. Гиорги Мамардашвили също се присъедини сега, въпреки че бе купен още преди година, а Фреди Уудман дойде като свободен агент. Мърсисайдци обаче продадоха играчи за близо 170 милиона паунда, като се лишиха от някои ключови фигури като Луис Диас, Трент-Александър Арнолд и Дарвин Нунес. Диого Жота пък загуби живота си при ужасен инцидент, като този момент също ще остави своя отпечатък върху предстоящия сезон. Плановете са да бъдат привлечени още Марк Геи и Александър Исак, а поне още няколко играчи ще се разделят с Ливърпул. Безспорно клубът показва много големи амбиции с тази селекция, но големият въпрос е колко време ще е нужно на Слот да сглоби нов отбор от тези безспорно качествени играчи. Ако успее да го направи бързо, шампионите ще са един от фаворитите за това да защитят титлата си.

Арсенал за пореден път влиза в нов сезон с амбицията да бъде един от основните претенденти за титлата. “Топчиите” също направиха доста мащабна селекция, като може би най-важното е, че Микел Артета се сдоби с така желания голмайстор в лицето на Виктор Гьокереш. Липсата на такъв бе малкото, което не достига на "артилеристите" за това да направят последната крачка към титлата в предходните сезони. Мартин Субименди, Нони Мадуеке, Кристиан Ньоргор, Кристиан Москера и Кепа Арисабалага също пристигнаха на “Емиратс”, така че “топчиите” се подсилиха във всяка една зона.

The perfect connection 😍



Video in collaboration with @CorzekM pic.twitter.com/kDv1O7lSFD — Arsenal (@Arsenal) August 12, 2025

Манчестър Сити е твърдо решен да върне доминантната си роля след нулевия минал сезон. “Гражданите” направиха сериозна селекция през януари, а сега взеха повечето от новите си играчи още преди Световното клубно първенство. Така стана с Тижани Райндерс, Раян Аит-Нури и Раян Шерки. След това бяха добавени и Джеймс Трафърд и Свере Нюпан. В лагера на Сити са много мотивирани да се върнат на върха. Джосеп Гуардиола отбеляза, че в този смисъл е много важно началото, но не е ясно как ще се отрази на старта участието на отбора на Световното клубно първенство.

Ready to do the shirt proud 🥹🩵 pic.twitter.com/3MMOuaKqMn — Manchester City (@ManCity) August 14, 2025

Носителят на трофея от този турнир - Челси, има увереност, че след успешния минал сезон, отборът ще надгради и ще има сили да се бори както за титлата, така и в Шампионската лига. По традиция текучеството на играчи на “Стамфорд Бридж” бе много голямо и през това лято. Бяха привлечени осем нови футболисти, сред които Жоао Педро, Лиъм Делап, Джейми Байноу-Гитенс, Естевао и Йорел Хато. Почти цял отбор обаче напусна, като се очакват още трансфери и в двете посоки. Качеството, с което разполага Енцо Мареска, обаче е сериозно, а след двата спечелени трофея играчите вече имат самочувството да направят и пробив в първенството.

#OnThisDay exactly one month ago, Chelsea beat PSG in the Club World Cup final! 🔵🏆 pic.twitter.com/CZgJqeNvey — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2025

Нюкасъл и Астън Вила, които бяха най-близо до топ 4 през миналия сезон, изостават по отношение на трансферите. “Свраките” все пак направиха две по-сериозни сделки, като взеха Антъни Еланга, Малик Тиау и Аарън Рамсдейл, но изпуснаха много от трансферните си цели, а все още не могат да привлекат така желания нов централен нападател. Бъдещето на Александър Исак, който според медиите на Острова е заявил, че повече не иска да играе с “свраките” и се опитва да форсира трансфера си в Ливърпул, остава неясно.

Астън Вила се подсили с нов нападател в лицето на Еван Гесон. Бирмингамци обаче изглежда ще загубят един от ключовите си играчи - Джейкъб Рамзи, който пред трансфер в Нюкасъл.

След големите разочарования през миналия сезон Манчестър Юнайтед също премина границата от 200 милиона за трансфери до момента. Цялата сума бе дадена за обновяване на офанзивната линия на отбора с привличането на Матеус Куня, Брайън Мбемо и Бенямин Шешко. Пристигна и младият бек Диего Леон. Липсва обаче баланс в халфовата линия, а не е ясно и какъв сезон ще направи Андре Онана, който изглежда ще остане на "Олд Трафорд”. “Червените дяволи” искат и Карлос Балеба от Брайтън, а проблем е това, че не могат да намерят клубове на повечето от играчите, които не влизат в плановете на Рубен Аморим. Самият португалец има увереността, че през този сезон вече ща наложи своята футболна философия, а неговата оптимистична гледа точка е, че неучастието в европейските клубни турнири ще му помогне, защото ще има повече време да работи с отбора.

Our summer signings were welcomed by the Old Trafford faithful before our match against Fiorentina ❤️ pic.twitter.com/FwluEpNLh7 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

Тотнъм току-що преживя болезнената загуба от Пари Сен Жермен в мача за Суперкупата на Европа. Лондончани доминираха в поне 70% от игровото време, поведоха с два гола, но допуснаха късно изравняване и накрая загубиха с дузпи. Така пропуснаха да спечелят втори трофей в рамките на няколко месеца след триумфа в Лига Европа. Томас Франк, който наследи Анге Постекоглу на поста, обаче изглежда вече е успял да предаде на играчите част от своите идеи. Той трябва да намери баланса между по-стабилните резултати във Висшата лига и представянето в Шампионската лига. Тотнъм се раздели с големия си лидер Хюн-Мин Сон, който напусна след 10 години в клуба. Преди няколко дни път стана ясно, че друга от големите фигури - Джеймс Мадисън, ще пропусне по-голямата част от сезона заради тежка контузия. Отборът до момента се подсили с Мохамед Кудус, направи трансферите на Матис Тел и Кевин Дансо постоянни и привлече под наем Жоао Палиня. Японецът Кота Такай също пристигна в Лондон, а 16-годишният Лука Душкович бе взет с мисълта за бъдещето.

Proud.



There's plenty more to come 🤍 pic.twitter.com/bmlpIHmqeV — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2025

Нотингам Форест бе голямата изненада на миналия сезон, в който до самия край бе част от битката за топ 4. В крайна сметка тимът на Нуно Еспирито Санто завърши седми, но впоследствие УЕФА реши, че ще играе в Лига Европа за сметка на Кристъл Палас, който бе преместен в Лигата на конференциите. Амбициите на Форест отново са големи. До момента на “Сити Граунд” бяха привлечени Дан Ндой, Игор Жезус и Жаир Куня.

Палас току-що добави “Къмюнити Шийлд” към спечелената през миналия сезон ФА Къп. “Орлите” за момента нямат сериозни нови попълнения, като изключим Борна Соса, а се говори, че могат да загубят двама от лидерите си - Марк Геи и Еберечи Езе.

Интересно е каква роля ще играят през този сезон Брайтън, Борнемут, Брентфорд и Фулъм, които през миналата кампания завършиха в този ред между осмо и 11-о място. Борнемут, Брентфорд и Брайтън се разделиха с много от важните си играчи - Керкез, Хаусен, Забарний, Мбемо, Ньоргор, Флекен, Жоао Педро, Адингра, Еступинан… Бяха привлечени и доста нови футболисти, но тепърва предстои да видим как ще бъдат заместени споменатите.

От Евертън се очаква много по-добър сезон с преместването на новия клубен стадион. Трансферите на Тиерно Бари, Киърнън Дюсбъри-Хол, Карлос Алкарас, Адам Азну, Марк Травърс и Джак Грийлиш дават поводи за оптимизъм на феновете на “карамелите”.

Уест Хам и Уулвърхамптън също имат амбиции за много по-добро представяне в сравнение с миналия сезон. “Чуковете” се подсилиха с Ел Хаджи Малик Диуф, Мадс Хермансен, Кайл Уокър-Питърс и Калъм Уилсън, но продадоха Мохамед Кудус на Тотнъм. “Вълците” взеха Йон Ариас, Фер Лопес, и Давид Мьолер Волфе, но се разделиха с големи фигури като Матеус Куня, Раян Аит-Нури и Гонсало Гедеш.

Ще бъде и много интересно как ще се представят новаците Лийдс, Бърнли и Съндърланд. Традиционно тези отбори, които печелят промоция, правят много мащабни селекции, но срещат проблеми в битката за оцеляване. Особен интерес за нас ще представляват йоркширци, в чиито редици е българският национал Илия Груев. Надяваме се редовно да гледаме изявите му по терените на Премиър лийг и да ни радва с добри игри.

Шоуто започва днес! Наслаждавайте се!

Do you see your favourite player and their trademark celebration? 👀 pic.twitter.com/EjhaVOCpZY — Premier League (@premierleague) August 14, 2025