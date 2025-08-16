Сезонът в Премиър лийг започна и с расистки скандал на "Анфийлд"

Откриващият мач на Ливърпул във Висшата лига срещу Борнемут беше временно прекъснат в петък, след като нападателят на гостите Антоан Семеньо съобщи, че е бил обект на расистки обиди от публиката.
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа
Съдията Антъни Тейлър спря играта при корнер за Ливърпул в 29-ата минута, за да се справи със ситуацията, като извика двамата мениджъри до тъчлинията за инструкции.
След това капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк и неговият колега от Борнемут Адам Смит бяха повикани при пейките за допълнителни указания, преди играта да бъде подновена четири минути по-късно.
След почивката по уредбата на „Анфийлд“ беше прочетено антидискриминационно послание към зрителите.
25-годишният ганайски национал Семеньо вкара два гола след подновяването на играта, помагайки на своя тим временно да изравни резултата, преди шампионът Ливърпул да стигне до победа с 4:2 след късен натиск.
„Много сме обезпокоени от обвинението за дискриминация от страна на част от публиката“, заяви Футболната асоциация на Англия в официално изявление. „Подобни инциденти нямат място в нашата игра и ще работим в тясно сътрудничество със съдиите, клубовете и съответните власти, за да установим фактите и да гарантираме, че ще бъдат предприети подходящи действия.“
Полицията в Мърсисайд съобщи, че 47-годишен мъж е бил изведен от „Анфийлд“ след сигналите за расистка обида, като е започнало разследване. От Ливърпул заявиха, че ще окажат пълно съдействие на полицията.
„Полицията на Мърсисайд няма да толерира никаква форма на престъпления от омраза“, заяви главният инспектор Кев Чатъртън, командир на срещата. „Приемаме подобни инциденти много сериозно и в такива случаи ще работим заедно с клуба, за да наложим забрана за посещение на мачове на виновните.
Расизмът няма място във футбола и е жизненоважно всеки, който стане свидетел на подобно нарушение, незабавно да го съобщи на стюардите или на полицията, за да можем да предприемем необходимите действия, както направихме тази вечер.“
