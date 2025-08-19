Популярни
Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
Ръководството на Левски преотстъпи талантливия нападател Стивън Стоянович на Етър (Велико Търново). Договорът е за наем до края на сезон 2025/26.

"ПФК "Левски" преотстъпи нападателя Стивън Стоянчов на "Етър" (Велико Търново). Договорът е за наем до края на сезон 2025/26.

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия "Левски" от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година.

ПФК "Левски" пожелава на Стивън Стоянчов здраве, успешна реализация и успехи в новото предизвикателство", написаха от клуба.

