Киряков: Искам раздаване на сто процента

Легендата на Етър Илиян Киряков, който заедно с Марин Стефанов застана начело на "болярите", след като клубът се раздели с Живко Желев, говори преди утрешното регионално дерби с Янтра (Габрово).

"Свършихме доста работа през последните няколко дни, аз съм доволен от участието на футболистите в тренировъчния процес. Готвим се сериозно за мача с Янтра, има настроение в момчетата и се надяваме във вторник да се раздадат на сто процента на терена. Това е нашето желание. Искам максимално влагане, а нека който е по-добър отбор - да победи. Но да се борим максимално!

Ангел Мартинов има проблеми и ще пропусне мача. Има някаква инфекция и е на антибиотици, така че няма да разчитаме на него за срещата. На вратата ще е Никола Виденов, а като резерва ще вземем Александър Христов от школата. Други отсъстващи поради контузии и наказания няма.

Моят ангажимент към Етър на този етап продължава, не сме говорили за промяна след мача. Надявам се да вземем добър резултат и ако е възможно, да продължа напред. Това е моето желание.

Сега е моментът феновете да дойдат и да ни подкрепят! Да бъдат позитивни, ние от наша страна каквото трябва, ще го направим. Аз не се съмнявам в тях - те винаги са ни подкрепяли в такива моменти и сега пак ще го направят. Убеден съм", заяви Киряков.