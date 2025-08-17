Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 3660
  • 14

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели първите си впечатления след равенството 0:0 с Ботев (Враца) в двубой от петия кръг на efbet Лига

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път
"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Това е спорт, в който и съперникът иска да победи. Заслужавахме победата. Знаехме, че този отбор играе директен футбол. Считам, че контролирахме мача, имахме и доста положения. Трябваше да го спечелим, но ни липсваше ефективност пред гола.

Когато поемеш риска да играеш с един халф и само в предни линии, можеха да ни хванат на контраатака, но трябваше да спечелим този мач.

7 Ботев (Враца) 0:0 Левски

Горд съм с всички футболисти. Ако едно равенство, може да ти наруши ритъма, това е проблем. Няма обаче как да споменем нещо негативно за отбора. Нямам никакви забележки. Оставиха сърцата си на терена", заяви Веласкес.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 48515
  • 141
Мечтан дебют за Стефан Цонков в Тайланд

Мечтан дебют за Стефан Цонков в Тайланд

  • 17 авг 2025 | 15:25
  • 8879
  • 3
Майкъла: Нека дадем време на Величков! Съблекалнята не приема Керкез

Майкъла: Нека дадем време на Величков! Съблекалнята не приема Керкез

  • 17 авг 2025 | 15:16
  • 7322
  • 14
Бивш капитан на Локомотив (София) ще играе в Гърция

Бивш капитан на Локомотив (София) ще играе в Гърция

  • 17 авг 2025 | 14:49
  • 2870
  • 2
Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

  • 17 авг 2025 | 14:10
  • 6669
  • 4
Левски без Сангаре и Георги Костадинов във Враца

Левски без Сангаре и Георги Костадинов във Враца

  • 17 авг 2025 | 13:26
  • 7453
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 81764
  • 360
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 48515
  • 141
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 11778
  • 6
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 32628
  • 177
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 77873
  • 53