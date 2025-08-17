Популярни
Левски без Сангаре и Георги Костадинов във Враца

Левски без Сангаре и Георги Костадинов във Враца

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за гостуването на Ботев Враца тази вечер. Двубоят на стадион "Христо Ботев" е от 21:15 часа, като в него няма да вземат участие контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре.

Ето и кои се избраниците на Веласкес за двубоя под връх Околчица:

92. Светослав Вуцов, 78. Мартин Луков, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 6. Вендерсон Цунами, 7. Фабио Лима, 8. Карлос Охене, 10. Асен Митков, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 23. Патрик Мислович, 37. Рилдо Фильо, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков, 95. Карл Фабиен, 99. Радослав Кирилов

