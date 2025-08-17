Евтимов: Хората трябва да се съобразяват с нас

Вратарят на Ботев (Враца) Димитър Евтимов сподели първите си впечатления след равенството 0:0 срещу Левски в двубой от 5-ия кръг на efbet Лига.

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"С борба, хъс и мотивация, която показваме. Така успяхме да спрем Левски. Не бих казал, че това е по-специален мач. Радвам се, че запазихме суха мрежа. От началото на сезона може да видите как играем. Вижда се новото лице на Ботев (Враца). Хората трябва да се съобразяват с нас", заяви Евтимов.