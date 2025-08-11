Атлетико привлече нападател от шампиона на Италия

Атлетико (Мадрид) обяви официално привличането на Джакомо Распадори. 25-годишният нападател пристига от Наполи за 22 милиона евро, а трансферната сума може да достигне 26 милиона с включените бонуси. Распадори подписа договор до 2030 г.

Италианският национал прекара три сезона в Наполи, в които записа над 100 мача. Миналия сезон, в който неаполитанци спечелиха титлата, участието му в тима на Антонио Конте бе ограничено. Распадори бе част от отбора на Италия, който стана европейски шампион през 2020 г.

Bienvenido al Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori 🔴⚪ pic.twitter.com/I1FSxMJuPI — Atlético de Madrid (@Atleti) August 11, 2025