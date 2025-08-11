Популярни
»

Гледай на живо

Как ще подходи Лудогорец в реванша срещу Ференцварош - отговорът от наставника на шампионите Руи Мота
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико привлече нападател от шампиона на Италия

Атлетико привлече нападател от шампиона на Италия

  • 11 авг 2025 | 18:40
  • 797
  • 1
Атлетико привлече нападател от шампиона на Италия

Атлетико (Мадрид) обяви официално привличането на Джакомо Распадори. 25-годишният нападател пристига от Наполи за 22 милиона евро, а трансферната сума може да достигне 26 милиона с включените бонуси. Распадори подписа договор до 2030 г.

Италианският национал прекара три сезона в Наполи, в които записа над 100 мача. Миналия сезон, в който неаполитанци спечелиха титлата, участието му в тима на Антонио Конте бе ограничено. Распадори бе част от отбора на Италия, който стана европейски шампион през 2020 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хари Магуайър се надява на ново начало

Хари Магуайър се надява на ново начало

  • 11 авг 2025 | 19:28
  • 413
  • 1
Леверкузен привлече вратар от Лайпциг

Леверкузен привлече вратар от Лайпциг

  • 11 авг 2025 | 19:14
  • 285
  • 0
Все по-вероятно е Барселона да изиграе мач от Ла Лига в САЩ

Все по-вероятно е Барселона да изиграе мач от Ла Лига в САЩ

  • 11 авг 2025 | 18:18
  • 1194
  • 2
Оставам в Барселона, увери атакуващ халф на тима

Оставам в Барселона, увери атакуващ халф на тима

  • 11 авг 2025 | 18:07
  • 1130
  • 3
Галатасарай си хареса защитник на Интер

Галатасарай си хареса защитник на Интер

  • 11 авг 2025 | 17:55
  • 939
  • 1
Ман Сити прави опит да отмъкне трансферна цел на Челси

Ман Сити прави опит да отмъкне трансферна цел на Челси

  • 11 авг 2025 | 17:41
  • 2780
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

  • 11 авг 2025 | 19:47
  • 4585
  • 14
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 24550
  • 73
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 37795
  • 215
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 7468
  • 1
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 19503
  • 6
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 39564
  • 34