Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

Наполи договори окончателно с Жирона привличането на испанския ляв бек Мигел Гутиерес. Сумата, която италианските шампиони ще платят за юношата на Реал Мадрид е 18 млн. евро плюс 2 млн. евро допълнителни бонуси, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

🚨🔵 Napoli agree deal to sign Miguel Gutierrez from Girona, here we go!



Fee worth €18m plus €2m add-ons for the Spanish left back who wanted Napoli ahead of other options.



Medical and travel to be booked next. 🇪🇸 pic.twitter.com/y6Cn6hJpc9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Личните условия на 24-годишния играч също са договорени, като той ще подпише договор за пет сезона. Очаква се скоро Гутиерес да пътува до Италия за задължителните медицински прегледи.

Наполи е близо до още три сделки

Гутиерес прекара последните три години в Жирона, където записа 112 мача с 6 гола и 19 асистенции. С добрите си изяви особено през по-миналия сезон той стигна до мачове за националния отбор на Испания през 2024 г., като бе свързван и със завръщане в Реал Мадрид, както и с трансфер в Милан.

Наполи работи и по привличането на халфа на Ювентус Фабио Мирети. "Партенопеите" са активни на трансферния пазар, след като вече взеха футболисти като Кевин Де Бройне, Лоренцо Лука, Сам Бойкема, Ноа Ланг и Ваня Милинкович-Савич.

Следвай ни:

Снимки: Imago