Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

  8 авг 2025 | 13:11
Наполи договори окончателно с Жирона привличането на испанския ляв бек Мигел Гутиерес. Сумата, която италианските шампиони ще платят за юношата на Реал Мадрид е 18 млн. евро плюс 2 млн. евро допълнителни бонуси, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Личните условия на 24-годишния играч също са договорени, като той ще подпише договор за пет сезона. Очаква се скоро Гутиерес да пътува до Италия за задължителните медицински прегледи.

Наполи е близо до още три сделки
Наполи е близо до още три сделки

Гутиерес прекара последните три години в Жирона, където записа 112 мача с 6 гола и 19 асистенции. С добрите си изяви особено през по-миналия сезон той стигна до мачове за националния отбор на Испания през 2024 г., като бе свързван и със завръщане в Реал Мадрид, както и с трансфер в Милан.

Наполи работи и по привличането на халфа на Ювентус Фабио Мирети. "Партенопеите" са активни на трансферния пазар, след като вече взеха футболисти като Кевин Де Бройне, Лоренцо Лука, Сам Бойкема, Ноа Ланг и Ваня Милинкович-Савич.

Снимки: Imago

