Наполи се разправи с третодивизионен съперник в контрола

Италианският шампион Наполи спечели и втората си контрола през този уикенд, след като разгроми с 4:0 третодивизионния Соренто.

В стартовия състав на Антонио Конте личаха имената на почти всички нови попълнения, но не и на Кевин Де Бройне, който блесна с два гола при вчерашния успех с 3:2 над Жирона. Въпреки това „партенопеите“ не срещнаха никакви трудности в проверката със скромния си съперник. И в двете полувремена паднаха по два гола, като те бяха дело на Лоренцо Лука (12’), Скот Мактоминей (21’), Луис Хаса (75’) и Ромелу Лукаку (85’).

Последният предсезонен приятелски мач на Наполи е на 14 август срещу гръцкия шампион Олимпиакос.

Стартов състав на Наполи: Милинкович-Савич, Мацоки, Марианучи, Бойкема, Спинацола, Мактоминей, Хаса, Гилмор, Нерес, Лука, Ланг

Снимки: Gettyimages