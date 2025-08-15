Ла Лига стартира с четири гола, червен картон и неадекватни вратарски намеси

Райо Валекано постигна гръмка победа с 3:1 като гост на Жирона в двубоя, с който започна новия сезон в Ла Лига. Всичко в този сблъсък бе решено още до почивката, когато "светкавиците" имаха преднина от три гола и числено предимство. Големият виновник за този резултат бе стражът на каталунците Пауло Гасанига.

Първо, в 18-ата минута, аржентинецът игра много нескопосано с крака, подавайки пред самата голлиния топката на Хорхе де Фрутос, който прати топката във вратата му. Само две минути след това Алваро Гарсия удвои резултата, след като засече отблизо ниско подаване на автора на първото попадение Де Фрутос. Две минути преди почивката Гасанига довърши Жирона. Аржентинецът отново игра лошо с крака, загуби топката от Де Фрутос, след което целенасочено го повали на земята - дузпа за гостите и червен картон за Гасанига. Иси Паласон бе точен от бялата точка за 0:3.

Jorge De Frutos (28) scores the first league goal of the season to give Rayo Vallecano the 1-0 lead away from home against Girona ⚽️🇪🇸



Horrible mistake by Paulo Gazzaniga to give away the goal 😬🇦🇷pic.twitter.com/Lzs5hBk3I0 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 15, 2025

В добавеното време на първата част гостите вкараха още едно попадение, което бе отменено заради нарушение.

В 53-тата минута Жирона успя да върне един гол чрез Жоел Рока Касалс, който получи от направилия чудесен пробив Циганков, и прати топката под гредата. Домакините играеха доста по-добре през втората част, макар и с човек по-малко. В 90-ата минута Пате Сис вкара нов гол за Райо, но той бе отменен заради засада. Това бе всичко за първия мач от новия сезон на Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago