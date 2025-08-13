Аксел Витсел подписа договор в Жирона

Белгийският полузащитник Аксел Витсел подписа договор с испанския футболен тим Жирона, съобщават от клуба. Споразумението е за един сезон с опция за удължаването му с още една година. 35-годишният Витсел от 2022-а насам играеше за испанския Атлетико Мадрид. Преди това е бил футболист на Стандарт Лиеж, Бенфика, Борусия Дортмунд и Зенит Санкт Петербург. Той взе решение да напусне Атлетико, за да потърси ново предизвикателство. Тимът на Жирона, който показа проблясъци през последните няколко сезона, е клубът, към който той избра да се присъедини със свободен трансфер. С националния отбор на Белгия халфът стана бронзов медалист на Световното първенство в Русия през 2018 година.