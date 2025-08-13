Конте обсъди предсезонната подготовка и новите попълнения на Наполи

Наставникът на Наполи Антонио Конте даде пресконференция, на която изрази задоволството си от предсезонната подготовка на италианския шампион и похвали новите попълнения в своя състав, макар и да не им обеща титулярни места.

“Разполагаме с днес и утре, за да завършим един важен период на работа. Всеки знае, че предсезонната подготовка включва интензивни тренировки, в които досегашните играчи продължават своята работа, а новите такива биват интегрирани. За всички отбори, особено тези, които привличат много нови попълнения, може да се каже, че са в процес на изграждане. Доволен съм от отдадеността на футболистите, те работят добре и сериозно. Имах позитивни реакции както от досегашния състав, така и от шестте нови попълнения. Разбира се, на новобранците ще им е необходимо време да се адаптират към нашите методики и концепции. Президентът знае колко нови попълнения са нужни, не можем да кажем точен брой публично. Засега имам по-голямо доверие на по-опитните ни играчи, тъй като познават нашата тактика. Новите попълнения не означават революция в стартовия състав.

Платихме 20 млн. евро за Ваня Милинкович-Савич, той не дойде за без пари. Миналия сезон Симоне Скуфет беше само под наем. Милинкович е тук, защото го смятаме за силен, като той ще си поделя игровите минути с Алекс Мерет. В някои мачове Мерет ще бъде титуляр, а в други - Милинкович, освен ако някой от двамата не покаже голяма разлика във формата. Не може да се сравняват Хвича Кварацхелия и Ноа Ланг. Единият беше продаден за 75 млн. евро, а другият беше купен за 25 млн. Взехме Ноа, защото той може да ни помогне още сега, както и да достигне нивото на Квара. Мислехме да се пробваме за Дан Ндой от Болоня, но цената му беше твърде висока. Винаги следваме финансовата стратегия на Наполи. Искам да се съревноваваме с Ювентус, Интер и Милан, които винаги се борят за титлата заради историята, заплатите и ресурсите си. Целта ми е да превърна Наполи в постоянна заплаха за тях.

Ромелу Лукаку? Той беше ключов за Скудетото, 30 млн. евро за него бяха добре похарчени пари. Една истинска предсезонна подготовка ще му бъде от полза. Сега той е напълно зрял и трябва да поеме лидерството, заедно с Джовани Ди Лоренцо, Андре-Франк Замбо-Ангиса, Станислав Лоботка и Амир Рахмани. С толкова нови попълнения ние се нуждаем от лидери на терена. Ромелу може да се справи толкова добре, колкото през миналия сезон, или още по-добре. Подписахме с играчи, които би трябвало да ни донесат повече голове, но трябва да бъдем по-ефективни и да помним, че атаката и защитата вървят заедно. Лоренцо Лука има потенциал, но се нуждае от развитие. Сам Бойкема пък ще бъде бъдещият Рахмани, докато Лука Марианучи ще бъде централният ни защитник в продължение на години, но все още е само на 21.

Кевин Де Бройне напълно се адаптира към нашата реалност, въпреки че пристигна от различна среда. Той подхожда към всичко сериозно, разбира важността на усърдния труд, никога не се изказва неуместно и винаги е усмихнат. Неговото приобщаване беше високо оценено от тези, които вече бяха тук. Говорим за човек, който е на 34 години и с топ кариера, но отново търси предизвикателство, така че заслужава похвали. Не е пропуснал и секунда от тренировките, дава всичко от себе си и е на разположение. Дано намерим подходящия баланс във всичко, дали с трима, или с четирима халфове, защото мачовете ще са много, но той е изключителен човек, който изненада всички”, коментира Конте.

Снимки: Gettyimages