Гати: Конте ме искаше в Наполи, но последвах сърцето си

  • 9 авг 2025 | 02:58
Защитникът на Ювентус Федерико Гати потвърди, че Антонио Конте е искал да го привлече в Наполи, но той не се е поколебал да откаже предложението. Централният бранител се превърна в любимец на феновете на "бинаконерите" заради сърцатата си игра, а съвсем наскоро подписа нов договор до юни 2030 година.

„Никога не съм поставял под съмнение бъдещето си тук“, каза Гати пред репортери на тренировъчния лагер на Ювентус в Германия.

„Беше много приятно, че съм привлякъл интереса на треньор като Конте, който е един от най-добрите в света, и на спортния директор Джовани Мана. Много им благодаря, защото наистина настояваха да ме привлекат в Наполи. Предпочетох обаче да последвам сърцето си. Това е семейство. Торино е моят дом, израснах тук. Нека просто кажем, че в крайна сметка беше доста лесно решение", обясни Гати.

Защитникът пропусна края на миналия сезон поради счупване на фибулата.

„Чувствам се по-добре, но беше трудно, защото физиката ми се възстановява бавно, а отсъствах три месеца и половина. За щастие, от почти две седмици тренирам отново, зареждам се с енергия, но все още имам нужда от няколко мача, за да навляза в ритъм", добави Гати.

Снимки: Gettyimages

